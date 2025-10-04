 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Оператор объяснил, почему тарифы на вывоз мусора не вырастут в десять раз

РЭО: изменение платы за вывоз мусора ограничено предельными индексами

Российский экологический оператор (РЭО) опроверг сообщения о возможном росте тарифов в десятки раз на вывоз твердых коммунальных отходов, заявив, что тарифная политика в этой сфере находится под контролем правительства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РЭО.

В организации отметили, что внезапное повышение платы невозможно, так как изменения ограничены предельными индексами, закрепленными в распоряжении правительства от 15 ноября 2024 года № 3287-р.

РЭО пояснил, что индексы роста платы за коммунальные услуги определены для каждого региона индивидуально. Например, в 2025 году они составляют 8,8% в Республике Алтай, 9,6% — в Ненецком автономном округе и 10,7% — в Астраханской области. Индексы включают все услуги ЖКХ: электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение и вывоз отходов.

Последнее повышение тарифов прошло 1 июля 2025 года, следующее запланировано на июль 2026-го. «Рост тарифов не будет существенно отличаться от повышения потребительских цен», — заверили в РЭО.

Ранее ФАС выдала РЭО предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В ответ оператор провел служебную проверку и разъяснил сотрудникам правила публичных высказываний.

РЭО рассказал детали выхода на биржу с облигациями на ₽100 млрд
Бизнес
Фото:Антон Вергун / ТАСС

РЭО и ранее опровергал возможность десятикратного роста тарифов на вывоз мусора. Поводом стала статья «Российской газеты», где цитировались слова руководителя департамента оператора Андрея Рудакова о риске резкого повышения платы при отсутствии разработок перерабатывающих мощностей.

Минпромторг тогда заявил, что действующая ставка экосбора уже завышена, и компании переплачивают за утилизацию, особенно те, что не могут перерабатывать отходы самостоятельно.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Анна Гальчева Анна Гальчева
Федеральная антимонопольная служба Российский экологический оператор вывоз мусора тарифы
