 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Тарифы на мусор не могут вырасти в десять раз, сообщил «Российский экологический оператор». Так компания ответила на статью «Российской газеты», в которой она цитировала руководителя департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрея Рудакова.

В публикации приводились его слова о том, что плата за вывоз мусора может увеличиться в десять раз, если в России не будут разработаны мусороперерабатывающие мощности. «Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять», — приводило издание его слова.

Позднее оператор сообщил, что плата за вывоз мусора не может вырасти в десять раз. «Рост платы за вывоз мусора ограничен правительством от 0 до 5% в зависимости от региона», — говорится в сообщении пресс-службы РЭО, поступившем в РБК. В компании подчеркнули, что рост платы за эту услугу жестко регулируется государством.

При этом Минпромторг, пишет издание, считает, что ставка экосбора уже слишком завышена, и компании переплачивают за утилизацию. Прежде всего это касается фирм, которые не могут самостоятельно перерабатывать свои отходы и упаковку.

Действующие ставки экосбора были утверждены в 2024 году сразу на три года. Она определяется как базовая ставка, умноженная на коэффициент. Расчет делают по каждой группе товара или упаковки.

Создание экономики замкнутого цикла в рамках нацпроектов формируется с 2019 года. Должна появиться система, благодаря которой бытовые отходы нужно перерабатывать и делать новым ресурсом. Для этого в регионах следует построить комплексы по отработке и утилизации отходов.

Президент России в 2024 году поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% коммунальных отходов, сократить их захоронение до 50% и вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
вывоз мусора мусор утилизация мусора бытовые отходы
Материалы по теме
Оператор предостерег от сценария с ростом тарифа на вывоз мусора в 10 раз
Общество
Меньше мусора: как в России формируется экономика замкнутого цикла
Общество
Юристы рассказали, когда за свалку мусора будет штраф, а когда — срок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51