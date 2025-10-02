Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Тарифы на мусор не могут вырасти в десять раз, сообщил «Российский экологический оператор». Так компания ответила на статью «Российской газеты», в которой она цитировала руководителя департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрея Рудакова.

В публикации приводились его слова о том, что плата за вывоз мусора может увеличиться в десять раз, если в России не будут разработаны мусороперерабатывающие мощности. «Уже сейчас Москва часть отходов возит в Калугу. Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф. И тариф может вырасти для населения раз в десять», — приводило издание его слова.

Позднее оператор сообщил, что плата за вывоз мусора не может вырасти в десять раз. «Рост платы за вывоз мусора ограничен правительством от 0 до 5% в зависимости от региона», — говорится в сообщении пресс-службы РЭО, поступившем в РБК. В компании подчеркнули, что рост платы за эту услугу жестко регулируется государством.

При этом Минпромторг, пишет издание, считает, что ставка экосбора уже слишком завышена, и компании переплачивают за утилизацию. Прежде всего это касается фирм, которые не могут самостоятельно перерабатывать свои отходы и упаковку.

Действующие ставки экосбора были утверждены в 2024 году сразу на три года. Она определяется как базовая ставка, умноженная на коэффициент. Расчет делают по каждой группе товара или упаковки.

Создание экономики замкнутого цикла в рамках нацпроектов формируется с 2019 года. Должна появиться система, благодаря которой бытовые отходы нужно перерабатывать и делать новым ресурсом. Для этого в регионах следует построить комплексы по отработке и утилизации отходов.

Президент России в 2024 году поставил задачу к 2030 году обеспечить сортировку 100% коммунальных отходов, сократить их захоронение до 50% и вовлекать в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья.