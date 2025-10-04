 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Второй аэропорт за ночь приостановил полеты

Аэропорт Казани приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Казани вслед за нижегородским приостановил полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Пресс-служба самой воздушной гавани заверила, что персонал аэропорта работает в усиленном режиме.

«С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)», — говорится в сообщении.

Аэропорт Мюнхена вновь закрыли из-за дронов
Политика

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты в 04:36 мск. До этого около пяти часов воздушные суда не принимали и не выпускали аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова. Они возобновили работу в 04:32 мск.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в 03:02 МЧС предупредило в своем приложении жителей Татарстана о беспилотной опасности.

Такой сигнал действовал в Волгоградской области с 21:44 мск 3 октября по 03:15 мск 4 октября. Об угрозе БПЛА в Калужской области ведомство написало в 23:02 мск. Сигнал, согласно приложению МЧС, все еще действует.

