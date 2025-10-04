Второй аэропорт за ночь приостановил полеты

Аэропорт Казани вслед за нижегородским приостановил полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полетов. Пресс-служба самой воздушной гавани заверила, что персонал аэропорта работает в усиленном режиме.

«С пассажирами задержанных рейсов в аэропорту работают представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)», — говорится в сообщении.

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил полеты в 04:36 мск. До этого около пяти часов воздушные суда не принимали и не выпускали аэропорты Волгограда, Калуги и Саратова. Они возобновили работу в 04:32 мск.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, в 03:02 МЧС предупредило в своем приложении жителей Татарстана о беспилотной опасности.

Такой сигнал действовал в Волгоградской области с 21:44 мск 3 октября по 03:15 мск 4 октября. Об угрозе БПЛА в Калужской области ведомство написало в 23:02 мск. Сигнал, согласно приложению МЧС, все еще действует.