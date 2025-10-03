Аэропорты в двух городах России приостановили полеты
Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения временные. Они, как напомнил Кореняко, нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов. Позднее он добавил, что такие меры приняли в отношении воздушной гавани Калуги.
Ограничения в отношении полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, МЧС в 21:44 мск уведомило в своем приложении жителей Волгоградской области о беспилотной опасности, Калужской — в 23:02 мск.
В последний раз, согласно телеграм-каналу представителя агентства, ограничения в аэропорту Волгограда вводили 2 октября. Вскоре после их объявления полеты приостановили воздушные гавани Астрахани и Саратова. Ограничения для всех трех аэропортов сняли в тот же день в период с 06:12 по 07:59 мск.
