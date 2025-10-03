 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты в двух городах России приостановили полеты

Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения временные. Они, как напомнил Кореняко, нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов. Позднее он добавил, что такие меры приняли в отношении воздушной гавани Калуги.

Ограничения в отношении полетов в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Так, МЧС в 21:44 мск уведомило в своем приложении жителей Волгоградской области о беспилотной опасности, Калужской — в 23:02 мск.

Глава Ryanair обвинил ЕС в неспособности защитить аэропорты от дронов
Политика
Майкл О&rsquo;Лири

В последний раз, согласно телеграм-каналу представителя агентства, ограничения в аэропорту Волгограда вводили 2 октября. Вскоре после их объявления полеты приостановили воздушные гавани Астрахани и Саратова. Ограничения для всех трех аэропортов сняли в тот же день в период с 06:12 по 07:59 мск.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация Саратов Волгоград аэропорты
