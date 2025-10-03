Польский президент направил войска на границы с Германией и Литвой
Президент Польши Кароль Навроцкий направил войска к пропускным пунктам и госгранице с Германией и Литвой, сообщает Бюро национальной безопасности республики.
В соответствующем постановлении, которое подписал Навроцкий, указано, что Вооруженные силы Польши должны помочь пограничникам. Войска будут находиться у границ Германии и Литвы до 4 апреля 2026 года.
«С 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года части и подразделения Вооруженных Сил Польши будут направлены для обеспечения неприкосновенности государственной границы, общественной безопасности и порядка в районе пунктов пропуска через государственную границу и в пограничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой», — говорится в сообщении.
Двумя днями ранее в Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что Варшава продлит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. Он был введен летом 2025 года. Ключевой задачей было названо поддержание целостности границы с Белоруссией и ее защиту от миграционного давления. Варшава намерена отслеживать «миграционный путь» из стран Балтии через свою территорию в Западную Европу.
По данным польского МВД, за первые восемь месяцев 2025 года на польско-белорусской границе зафиксировано около 25 тыс. попыток незаконного пересечения. Почти 500 человек задержаны при попытке попасть в Польшу из Литвы, более 2100 — при попытке пересечь польско-германскую границу. Среди них около 550 иностранцев ранее нелегально пересекли белорусско-польскую границу.
Польша с 2021 года сталкивается с миграционным кризисом на восточной границе, возникшим после запрета полетов белорусской авиакомпании Belavia в страны ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключал помощь Минска в контроле за незаконной миграцией.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов