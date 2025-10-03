Польский президент направил войска на границы с Германией и Литвой

Президент Польши Навроцкий на полгода отправил войска на границы с ФРГ и Литвой

Войска для обеспечения безопасности будут находиться на границе до 4 апреля 2026 года. Погранконтроль на границах с Германией и Литвой действует с лета 2025 года

Президент Польши Кароль Навроцкий направил войска к пропускным пунктам и госгранице с Германией и Литвой, сообщает Бюро национальной безопасности республики.

В соответствующем постановлении, которое подписал Навроцкий, указано, что Вооруженные силы Польши должны помочь пограничникам. Войска будут находиться у границ Германии и Литвы до 4 апреля 2026 года.

«С 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года части и подразделения Вооруженных Сил Польши будут направлены для обеспечения неприкосновенности государственной границы, общественной безопасности и порядка в районе пунктов пропуска через государственную границу и в пограничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой», — говорится в сообщении.

По данным польского МВД, за первые восемь месяцев 2025 года на польско-белорусской границе зафиксировано около 25 тыс. попыток незаконного пересечения. Почти 500 человек задержаны при попытке попасть в Польшу из Литвы, более 2100 — при попытке пересечь польско-германскую границу. Среди них около 550 иностранцев ранее нелегально пересекли белорусско-польскую границу.

Двумя днями ранее в Министерстве внутренних дел Польши сообщили, что Варшава продлит пограничный контроль на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. Он был введен летом 2025 года. Ключевой задачей было названо поддержание целостности границы с Белоруссией и ее защиту от миграционного давления. Варшава намерена отслеживать «миграционный путь» из стран Балтии через свою территорию в Западную Европу.

Польша с 2021 года сталкивается с миграционным кризисом на восточной границе, возникшим после запрета полетов белорусской авиакомпании Belavia в страны ЕС. Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключал помощь Минска в контроле за незаконной миграцией.