Глава Ford рассказал, зачем отправил своего сына работать сварщиком

Джим Фарли (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Генеральный директор Ford Джим Фарли отправил своего 17-летнего сына Джеймсона работать сварщиком на лето, чтобы он «научился работать руками» и «общаться с людьми». Об этом Фарли рассказал в выпуске подкаста Decoder, передает Business Insider.

«Я позаботился о том, чтобы у него была летняя работа, где он научился сварке. <...> Он научился изготавливать изделия, научился работать руками и общаться с людьми», — сказал гендиректор Ford. Фарли добавил, что был бы «очень рад как родитель», если его сын окажется лучшим сварщиком или механиком, работающим со сверхмощными дизельными двигателями, которые производит Ford.

Отправляя сына учиться на сварщика, Фарли надеется бросить вызов тренду, который, по его мнению, недооценивает рабочих и переоценивает обладателей дипломов элитных вузов. «Google не будет производить ботинки, а вот Ford — будет», — сказал он.

Business Insider отмечает, что комментарии гендиректора Ford о работе сына прозвучали на фоне активизации инициатив детройтского автопроизводителя по решению проблемы растущего дефицита квалифицированных рабочих и смежных специальностей. Накануне компания провела в Детройте саммит генеральных директоров, чтобы обсудить, каким образом руководители могут инвестировать в повышение производительности этих секторов.

Ссылаясь на данные исследования Tech Force, посвященного спросу на автомехаников, издание пишет, что США требуется более 100 тыс. новых рабочих мест в год, чтобы удовлетворить спрос и заменить работников, покидающих отрасль.

Компания Ford ушла с российского рынка в 2022 году. Она вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании ее российскому юрлицу.