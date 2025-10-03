На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов
В украинском городе Кропивницком правоохранители задержали 47-летнего местного жителя, который нанес ножевое ранение сотруднику полиции. Об этом сообщила полиция Кировоградской области.
Инцидент произошел утром во время проверки документов о постановке на воинский учет. Мужчина ранил полицейского в предплечье, он потерял много крови и был госпитализирован, уточнили в полиции. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.
Нападавший был задержан на месте происшествия. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. Начато досудебное расследование по статье о применении насилия в отношении работника правоохранительного органа, отметили в ведомстве. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
Полицейские на Украине совместно с сотрудниками военкомата принимают участие в мобилизационных мероприятиях. Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в день ввода российских войск в феврале 2022 года. Сначала на службу призывались граждане в возрасте от 27 до 60 лет. В 2024 году президент Владимир Зеленский подписал закон, который понизил нижний возрастной порог для мобилизации до 25 лет.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов