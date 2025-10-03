На Украине мужчина напал на полицейского с ножом при проверке документов

Фото: Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области

В украинском городе Кропивницком правоохранители задержали 47-летнего местного жителя, который нанес ножевое ранение сотруднику полиции. Об этом сообщила полиция Кировоградской области.

Инцидент произошел утром во время проверки документов о постановке на воинский учет. Мужчина ранил полицейского в предплечье, он потерял много крови и был госпитализирован, уточнили в полиции. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

Нападавший был задержан на месте происшествия. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу. Начато досудебное расследование по статье о применении насилия в отношении работника правоохранительного органа, отметили в ведомстве. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейские на Украине совместно с сотрудниками военкомата принимают участие в мобилизационных мероприятиях. Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в день ввода российских войск в феврале 2022 года. Сначала на службу призывались граждане в возрасте от 27 до 60 лет. В 2024 году президент Владимир Зеленский подписал закон, который понизил нижний возрастной порог для мобилизации до 25 лет.