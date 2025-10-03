Боец «Орлана» погиб в Шебекино из-за атаки дрона
Во время атаки ВСУ в Шебекино погиб боец подразделения «Орлан». Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам губернатора региона, боец остался жив после ранения, но скончался в больнице, куда его привезли сослуживцы. «Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», — написал глава региона.
Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего.
Также губернатор рассказал, что в результате атаки ВСУ пострадала женщина. Она получила баротравму и обратилась в Шебекинскую ЦРБ.
При атаке в селе Муром Шебекинского округа пострадал автомобиль. При ударе второго дрона в частном доме были выбиты окна и поврежден фронтон.
Также атаки были совершены на село Головчино Грайворонского округа. Там в частных домах были повреждены окна, забор и ворота. В Борисовском районе в селе Березовка пострадали две машины. В селе Грузское того же района в результате детонации дрона были выбиты окна в двух многоэтажных домах.
В поселке Красная Яруга пострадал автомобиль, а также одно из помещений промышленного предприятия. Еще два дрона сдетонировали во дворе дома в селе Новое Волоконовского района.
