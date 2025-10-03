 Перейти к основному контенту
Общество
Черноморские курорты Болгарии затопило после сильных дождей. Видео

Черноморские курорты Болгарии затопило после сильных дождей. Видео
Сильные дожди стали причиной наводнения на черноморских курортах в Болгарии, потоки воды унесли десятки автомобилей в море, а одного человека затопило в подвале, сообщает болгарский телеканал bTV Novinite.

Особенно сильно от наводнения пострадали курорты Елените, Солнечный Берег, а также Царево и Святой Влас. На кадрах видно, что сильный поток уносит припаркованные автомобили. По данным портала, паводки унесли в море около 30–40 легковых машин в районе поселка Елените.

«Ситуация очень серьезная. Много воды, много затопленных домов, перевернутых автомобилей. Надеемся, обойдется без жертв <...>. По неофициальным данным, дождь унес машину, в которой находились два человека», — заявил мэр Святого Власа Иван Николов в эфире телеканала.

По информации телеканала, в Елените проводится эвакуация. Людям настоятельно рекомендуется перебраться на возвышенные места из-за подъема уровня воды в реке по причине проливных дождей. На территорию курорта направили пожарных, тяжелую технику и отряды гражданской обороны, место оцепила полиция.

Замминистра внутренних дел Болгарии Тони Тодоров заявил о введении режима ЧС в районах Бургас, Монтана и Перник. Он также подтвердил информацию об одном из погибших. Мужчина находился на работе в подвале здания в районе Елените во время наводнения, подвал затопило.

Также эвакуацию провели в Царево. «Разрушения зданий были вызваны чрезвычайно сильными осадками — 225 литров на квадратный метр, выпавшими за четыре часа, — огромное количество осадков за ужасно короткий срок», — рассказал телеканалу главный инспектор Кирилл Кирьяков о наводнении в населенном пункте.

По данным bTV, жители Царево утверждают, что в наводнении виноваты власти. По их мнению, дамбы и овраги не чистили два года назад, после предыдущего наводнения.

