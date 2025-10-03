 Перейти к основному контенту
Политика
0

В Эстонии предложили отправлять самолеты НАТО в сторону Мурманска

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Канцлер МИД Эстонии Йонатан Всевиов заявил, что самолеты НАТО должны преследовать российские военные самолеты через границы стран-союзников, чтобы усилить сдерживание Москвы. Об этом он заявил в интервью The Telegraph.

Всевиов пояснил, что существующие правила мешают эффективному реагированию: «Это не техническая проблема — мы можем долететь за десять секунд». Он предложил проводить учения с пересечением границ между странами НАТО.

«Мы хотим, чтобы Россия поняла, что она столкнется с единым фронтом, истребители которого могут действовать в воздушном пространстве союзников... Если она направит самолеты в сторону НАТО в Эстонии и оставит неприкрытым Мурманск, тогда самолеты других союзников вполне могут одновременно направиться в сторону Мурманска», — заявил он.

В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией
Политика
Истребители МиГ-31

В качестве возможных ответных мер на нарушения воздушного пространства рассматриваются не только военные, но и другие варианты — например кибератаки или конфискация замороженных российских активов в пользу Украины. Эстония также добивается постоянного размещения современных систем ПВО на своей территории и усиления военного присутствия НАТО на восточном фланге.

19 сентября Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. МИД вызвал временного поверенного в делах России. Были подняты истребители НАТО, Таллин позже обратился к союзникам по ст. 4 устава альянса.

Москва эти обвинения отвергает. По данным Минобороны России, маршрут пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Эстония МиГ нарушения Россия
