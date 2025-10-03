 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд в Апатитах запретил «воровские» обои и «блатные» тосты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Городской суд Апатитов запретил сайты с «блатными» тостами и такими же обоями для телефона. В список запрещенных попали два сайта. Требование об их запрете выдвинула местная прокуратура, следует из материалов дела.

В ходе мониторинга интернета прокуроры обнаружили сайты, содержащие запрещенную символику и материалы международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (движение А.У.Е. признано экстремистским и запрещено на территории России). На ресурсах размещались так называемые «воровские тосты» и обои для смартфонов с криминальной тематикой.

Обе страницы находятся на форуме. На одной из них хранится 49 картинок для обоев, на которых изображены актер Аль Пачино с пачками долларов, значок Mercedes, медведь с гербом России, актер Том Харди с голым торсом. На второй странице с тостами находится 18 стихотворений. Например: «Пусть на твоем лице улыбка / От счастья светится всегда / И фраер, словно в сети рыбка / Плывет к нам чаще, вновь, братва».

На момент проверки сайты не были внесены в Единый реестр запрещенной информации и оставались доступны для всех пользователей. Суд признал, что их содержание пропагандирует экстремистскую идеологию и может вовлекать несовершеннолетних в преступную деятельность.

Решение суда можно обжаловать в течение месяца в Мурманском областном суде.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

