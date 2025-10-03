 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи

Вадим Белоусов
Вадим Белоусов (Фото: Анна Майорова / URA.RU / TACC)

В пятницу, 3 октября, Тверской районный суд города Москвы начал новое рассмотрение по существу дела бывшего депутата Государственной думы, бывшего гендиректора управляющей компании «Макфа» Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, передает корреспондент РБК из зала суда. Они обвиняются по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере и в составе организованной группы).

На заседании присутствовала Бутакова и ее адвокат, Белоусов и его защитники на заседание не явилась. Бывший депутат с 2022 года находится в розыске.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и его соучастники, в числе которых была его теща Бутакова и главный бухгалтер ОАО «Первый Хлебокомбинат» Челябинска участвовали в схеме получения взяток. от представителей крупного дорожно-строительного холдинга 3,253 млрд руб. незаконного вознаграждения за общее покровительство и содействие коммерсантам при заключении ими государственных и муниципальных контрактов на строительство, ремонт и содержание автодорог в регионе.

Вадим Белоусов был депутатом от партии «Справедливая Россия — За жизнь» с 2011 по 2023 годы. До избрания в Госдуму был генеральным директором управляющей компании «Макфа» (производителя макаронных изделий). Семье Белоусова принадлежали около 9% акций.

Белоусов дважды попадал в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов Forbes «Власть и деньги». В 2012 году он занял 56-е место с доходом 116,6 млн рублей, в 2019 — 11-е с доходом 1034,1 млн рублей. В 2021 году, согласно декларации, доход Белоусова составил 5,5 млн рублей, его супруги — 13,9 млн.

В июле 2022 года Мосгорсуд признал Белоусова и Бутакову виновными и приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его тещу — к четырем годам условно с испытательным сроком. Также суд обязал их выплатить штрафы по 500 миллионов рублей каждого, и взыскать солидарно размер взятки в доход государства. Белоусов не явился на приговор и был объявлен в розыск.

В ноябре 2023 года Белоусов был официально лишен депутатских полномочий Госдумой, а в конце 2023 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу защиты Белоусова и отменил приговор. Верховный суд постановил направить дело на новое рассмотрение в ином составе в Мосгорсуд, как суд первой инстанции.

В мае 2024 года суд обратил активы «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства по иску Генпрокуратуры. 

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Надежда Сарсания
Депутаты уголовное дело
Материалы по теме
Суд в Челябинске признал законной национализацию «Макфы»
Бизнес
Суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд руб.
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
15-16 октября в Москве пройдет Форум туристических территорий-2025 Пресс-релиз, 15:31
СК назвал четыре версии пропажи семьи в Красноярском крае Общество, 15:30
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США Политика, 15:26
Суд отказал «Шанинке» в иске против Рособрнадзора Общество, 15:25
Стокгольм стал самым популярным местом в Европе для проведения IPO Инвестиции, 15:24
Melke: «Мы меняем правила игры на рынке ПВХ-окон» Отрасли, 15:23
Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина Политика, 15:22
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Премьер Украины рассказала о «немного подорванном» доверии Запада Политика, 15:18
В Баварии рассмотрят законопроект о праве полиции сбивать дроны Политика, 15:15
Военная бригада футбольных фанатов «Эспаньола» объявила о перезагрузке Политика, 15:12
Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи Общество, 15:09
Российские инвесторы оспорили часть 18-го пакета санкций ЕСПодписка на РБК, 15:01
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России Политика, 14:59