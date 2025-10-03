Суд начал заново рассматривать дело экс-гендиректора «Макфы» и его тещи

Вадим Белоусов (Фото: Анна Майорова / URA.RU / TACC)

В пятницу, 3 октября, Тверской районный суд города Москвы начал новое рассмотрение по существу дела бывшего депутата Государственной думы, бывшего гендиректора управляющей компании «Макфа» Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой, передает корреспондент РБК из зала суда. Они обвиняются по ч.6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере и в составе организованной группы).

На заседании присутствовала Бутакова и ее адвокат, Белоусов и его защитники на заседание не явилась. Бывший депутат с 2022 года находится в розыске.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и его соучастники, в числе которых была его теща Бутакова и главный бухгалтер ОАО «Первый Хлебокомбинат» Челябинска участвовали в схеме получения взяток. от представителей крупного дорожно-строительного холдинга 3,253 млрд руб. незаконного вознаграждения за общее покровительство и содействие коммерсантам при заключении ими государственных и муниципальных контрактов на строительство, ремонт и содержание автодорог в регионе.

Вадим Белоусов был депутатом от партии «Справедливая Россия — За жизнь» с 2011 по 2023 годы. До избрания в Госдуму был генеральным директором управляющей компании «Макфа» (производителя макаронных изделий). Семье Белоусова принадлежали около 9% акций. Белоусов дважды попадал в рейтинг богатейших госслужащих и депутатов Forbes «Власть и деньги». В 2012 году он занял 56-е место с доходом 116,6 млн рублей, в 2019 — 11-е с доходом 1034,1 млн рублей. В 2021 году, согласно декларации, доход Белоусова составил 5,5 млн рублей, его супруги — 13,9 млн.

В июле 2022 года Мосгорсуд признал Белоусова и Бутакову виновными и приговорил Белоусова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его тещу — к четырем годам условно с испытательным сроком. Также суд обязал их выплатить штрафы по 500 миллионов рублей каждого, и взыскать солидарно размер взятки в доход государства. Белоусов не явился на приговор и был объявлен в розыск.

В ноябре 2023 года Белоусов был официально лишен депутатских полномочий Госдумой, а в конце 2023 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу защиты Белоусова и отменил приговор. Верховный суд постановил направить дело на новое рассмотрение в ином составе в Мосгорсуд, как суд первой инстанции.

В мае 2024 года суд обратил активы «Макфы» и связанных с ней компаний в доход государства по иску Генпрокуратуры.