Как в Красноярском крае 200 человек ищут пропавшую семью. Видео
Количество людей, занимающихся поиском пропавшей на юге Красноярского края семьи, увеличилось до 200 человек, сообщили в региональном управлении МЧС. На поиски вышли и волонтеры, которые приехали из Новосибирска, Кемерово, Томска и Омска. В пути еще следуют волонтеры из Иркутска и Хакасии.
28 сентября супруги с пятилетней дочерью пошли в урочище Буратинка близ поселка Кутурчин, с тех пор они перестали выходить на связь.
На кадрах видно, как спасатели ищут пропавшую семью на скалах. На камнях уже виден первый выпавший снег.
