Во Владивостоке частично обрушилось здание колледжа
Утром 3 октября во Владивостоке произошло обрушение здания учебного корпуса Промышленного колледжа энергетики и связи, сообщила региональная прокуратура.
«Предварительно установлено, что в помещении колледжа, введенного в эксплуатацию в 1972 году, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания», — говорится в сообщении.
В результате обрушения пострадавших нет. На месте обрушения работают экстренные службы, доступ на территорию колледжа ограничен.
По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Как пишет VL.ru, в здании колледжа также работал Центр опережающей профессиональной подготовки Приморского края, МФЦ, автошкола и несколько бьюти-студий.
В сентябре двое рабочих погибли при обрушении бетонных плит во время проведения ремонта в школе на востоке Москвы. Учащихся в момент обрушения в здании не было. По данным ТАСС, причиной обрушения могло стать нарушение технологии проведения строительных работ.
