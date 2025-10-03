Задержанный за передачу данных о С-300 крымчанин сообщил о тайнике. Видео

Задержанный за передачу данных о С-300 крымчанин на видео сообщил о тайнике

ФСБ задержала в Крыму россиянина, передававшего ГУР МО Украины координаты позиций ЗРК С-300, сообщили в ЦОС ФСБ.

На видео допроса задержанный рассказал, как и почему решил связаться с украинскими спецслужбами, где у него был тайник.

Задержанный также планировал устроить теракт на военных объектах на полуострове — у него изъяли более килограмма взрывчатого вещества, два исполнительных устройства и электродетонатор. Возбуждено уголовное дело о госизмене.