Задержанный за передачу данных о С-300 крымчанин сообщил о тайнике. Видео
ФСБ задержала в Крыму россиянина, передававшего ГУР МО Украины координаты позиций ЗРК С-300, сообщили в ЦОС ФСБ.
На видео допроса задержанный рассказал, как и почему решил связаться с украинскими спецслужбами, где у него был тайник.
Задержанный также планировал устроить теракт на военных объектах на полуострове — у него изъяли более килограмма взрывчатого вещества, два исполнительных устройства и электродетонатор. Возбуждено уголовное дело о госизмене.
