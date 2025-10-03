Суд дал три года колонии избившему мать актеру Якову Левде
Нагатинский районный суд приговорил актера Якова Левду к трем годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.
Согласно решению суда, Левда должен будет провести срок в исправительной колонии общего режима. Как следует из картотеки, приговор вступит в силу 17 октября.
Суд признал актера виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы.
По данным издания «Известия» и телеграм-канала Mash, Левда 15 ноября 2024 года приехал пьяным к матери после того, как она ему позвонила и рассказала о ссоре с мужем.
Разговор матери и сына вскоре перерос в ссору, во время которой актер избил женщину. На нее также упала дверь, женщина получила травмы, в том числе, перелом ребер и гематомы на теле. Пострадавшая смогла выйти из квартиры и обратилась за помощью к соседям, которые вызвали полицию.
На одном из заседаний Левда полностью признал свою вину.
Левда снимался в таких сериалах, как «Склифософский», «Полицейский с Рублевки», «ГДР», «Фемида видит» и других.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов