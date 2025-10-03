 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Суд дал три года колонии избившему мать актеру Якову Левде

Яков Левда в сериале &laquo;Куприн&raquo;
Яков Левда в сериале «Куприн» (Фото: Студия «Русский проект»)

Нагатинский районный суд приговорил актера Якова Левду к трем годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению суда, Левда должен будет провести срок в исправительной колонии общего режима. Как следует из картотеки, приговор вступит в силу 17 октября.

Суд признал актера виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальная санкция — до десяти лет лишения свободы.

С актера Петренко решили принудительно взыскать более ₽1,3 млн
Общество
Игорь Петренко

По данным издания «Известия» и телеграм-канала Mash, Левда 15 ноября 2024 года приехал пьяным к матери после того, как она ему позвонила и рассказала о ссоре с мужем.

Разговор матери и сына вскоре перерос в ссору, во время которой актер избил женщину. На нее также упала дверь, женщина получила травмы, в том числе, перелом ребер и гематомы на теле. Пострадавшая смогла выйти из квартиры и обратилась за помощью к соседям, которые вызвали полицию.

На одном из заседаний Левда полностью признал свою вину.

Левда снимался в таких сериалах, как «Склифософский», «Полицейский с Рублевки», «ГДР», «Фемида видит» и других.

