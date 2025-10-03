Кличко вышел на связь после сообщений о пропаже
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал пост в своем телеграм-канале спустя полтора часа после того, как глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко пожаловался, что тот не явился на запланированную встречу.
При этом публикация Кличко никак не касалась ситуации с его пропажей. Он обратился к жителям украинской столицы с предупреждением, что в городе работают силы ПВО.
«Еще много дронов направляются в сторону столицы. Оставайтесь в укрытиях!» — написал он.
Вечером 2 октября Ткаченко заявил, что Кличко не явился на запланированное заседание городского Совета обороны. В итоге встречу перенесли на понедельник, 6 октября, потому что мэр «не нашел времени» на это.
Кличко не впервые конфликтует с коллегами и даже руководством страны. В мае он заявил, что на Украине «воняет авторитаризмом». Издание The Times писало, что Кличко и президент Владимир Зеленский фактически находятся в состоянии войны.
