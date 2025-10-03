 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Как в Петербурге Porsche Cayenne пробил ограду и улетел в реку. Видео

Автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и вылетел в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга, пьяного водителя госпитализировали и задержали, пассажирка скончалась на месте. В МВД сообщили, что водитель отказался от медосвидетельствования.

На кадрах видно, как автомобиль ехал по перпендикулярной улице Чайковского. Потом он, не сворачивая и не снижая скорости, пробил ограждение и улетел в реку.

Полицейские возбудили дело по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция — лишение свободы до 12 лет.

Теги
Санкт-Петербург ДТП Porsche
