Как в Петербурге Porsche Cayenne пробил ограду и улетел в реку. Видео
Автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и вылетел в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга, пьяного водителя госпитализировали и задержали, пассажирка скончалась на месте. В МВД сообщили, что водитель отказался от медосвидетельствования.
На кадрах видно, как автомобиль ехал по перпендикулярной улице Чайковского. Потом он, не сворачивая и не снижая скорости, пробил ограждение и улетел в реку.
Полицейские возбудили дело по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция — лишение свободы до 12 лет.
