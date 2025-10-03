В Петербурге автомобиль пробил ограждение и улетел в реку, пассажирка погибла

В Петербурге Porsche Cayenne пробил ограждение и улетел в реку

Video

Автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и вылетел в реку Фонтанку в центре Санкт-Петербурга, пьяного водителя госпитализировали и задержали, пассажирка скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем телеграм-канале.

Как говорится в сообщении, водитель Porsche Cayenne, проезжая по улице Чайковского, не справился с управлением и въехал в забор, ограждающий Фонтанку, после чего машина вылетела в реку.

В МВД сообщили, что «водитель госпитализирован с признаками алкогольного опьянения, в состоянии средней степени тяжести» и отказался от медосвидетельствования. «Пассажир автомобиля, неустановленная женщина, скончалась до прибытия скорой помощи», — говорится в сообщении.

Полицейские возбудили дело по ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция — лишение свободы до 12 лет. На данный момент водителя задержали на основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса России (основания задержания подозреваемого).

По данным телеграм-канала «Mash на Мойке», водителю 33 года. Когда машина рухнула в реку, тот смог выбраться из салона и обратился за помощью к охране Михайловского замка. Пассажирка же, девушка 20–30 лет, осталась внутри автомобиля.