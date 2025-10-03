Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» по правам на крокодила Гену
Савеловский районный суд Москвы удовлетворил иск «Союзмультфильма», поданный киностудией из-за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телегарм-канале.
В сообщении говорится, что суд постановил взыскать 50 тыс. руб. с Гусева С.Н. за нарушение исключительных авторских прав киностудии на изображение упомянутого выше персонажа.
Ранее «Союзмультфильм» подал два иска, второй — к Шаташвили М.Р., заседание по рассмотрению требований к этому физлицу должно пройти в Савеловском районном суде 9 октября 2025 года.
РБК направил запросы в «Союзмультфильм» и Мосгорсуд.
