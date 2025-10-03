В Думе предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

В Госдуме предложили упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников промышленных предприятий, находящихся в ведении Минпромторга, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы.

С инициативой выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он направил соответствующее обращение главе Минпромторга Антону Алиханову.

Миронов отметил, что необходимо упростить правила вручения ведомственных знаков отличия министерства, дающих право на получение статуса «ветерана». Существующий порядок «сильно забюрократизирован», он приводит к тому, что на практике заслуженную награду вручают лишь единицам, считает глава партии. Он добавил, что в большинстве других федеральных министерств процедура присвоения звания «Ветеран труда» устроена проще, чем в Минпромторге.

Звание «Ветеран труда» присваивают за длительную работу и профессиональные заслуги. Основания для присвоения статуса — стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также наличие государственных наград. В зависимости от уровня достижения звание может быть федеральным и региональным.

В мае депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» и глава комитета нижней палаты парламента по развитию гражданского общества Яна Лантратова также предложила упростить присвоение звания «Ветеран труда» для работников оборонно-промышленного сектора. Депутат призвала снизить необходимый стаж для получения знака отличия: до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин.