Reuters узнал об идее США связать пошлины на электронику с числом чипов

В США могут ввести пошлины, которые зависят от общей стоимости чипов в товарах. В Белом доме таким образом планируют «вернуть» производство электроники в США

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин на иностранные электронные устройства в зависимости от количества чипов в каждом из них. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Согласно плану, Министерство торговли страны введет пошлины, равные проценту от оценочной стоимости микросхем в товаре.

«Америка не может зависеть от импорта полупроводниковой продукции, которая имеет решающее значение для нашей национальной и экономической безопасности», — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи в ответ на вопрос о подробностях данного обсуждения.

По его словам, администрация Трампа стремится таким образом вернуть «критически важные производства» в США.

Экономист Американского института предпринимательства Майкл Стрейн заявил, что данный план может привести к росту стоимости потребительских товаров, «в то время когда в США существует проблема инфляции, причем инфляция явно превышает целевой показатель Федеральной резервной системы и продолжает ускоряться». Он добавил, что станут дороже даже товары американского производства, поскольку новые пошлины затронут необходимые для этого ресурсы.

Агентство отмечает, что крупнейшими производителями микросхем за пределами США являются тайваньская Semiconductor Manufacturing Co и южнокорейская Samsung Electronics.

В апреле США освободили смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства от взаимных пошлин. Однако это решение было временным: в августе Трамп сообщил о планах ввести 100-процентные тарифы на полупроводники. Это решение коснулось прежде всего компаний, которые не перенесли производство своих чипов в США.

26 сентября Трамп заявил, что со следующего месяца в США вступят в силу высокие пошлины на импорт лекарств, мебели и грузовиков. По словам американского президента, они призваны защищать американских производителей от «натиска внешних вмешательств».

После возвращения Трампа в Белый дом в 2025 году его торговая политика вылилась в масштабное введение пошлин на импорт из большинства стран — торговых партнеров США. Весной администрация объявила базовую ставку 10% на все импортные товары, а затем ввела более высокие тарифы — от 20 до 50% — в отношении отдельных стран и категорий продукции.

В основе изменений торгового механизма лежала идея Трампа об «экономической независимости» страны и необходимости сокращения внешнего торгового дефицита. По его словам, лишь активное применение пошлин способно обеспечить экономическое выживание США в долгосрочной перспективе.