Путин по ошибке назвал себя директором ЦРУ

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании клуба «Валдай», вспомнил, как директор ЦРУ при президентстве Джорджа Буша ознакомил его с секретными документами управления и попросил расписаться.

«Я что увидел, как директор ЦРУ... Будущий!» — сказал Путин.

«Меня в свое время Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: «Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок», — рассказал Путин и отметил, что взял и расписался.

Ранее российский президент рассказывал, что как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ работал в российском правительстве в 1990-е. По его словам, в США был судебный процесс после того, как выяснились обстоятельства работы этого человека в России.