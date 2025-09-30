 Перейти к основному контенту
Саммит Путина и Трампа на Аляске⁠,
0

Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной в мире»

Трамп: Путин назвал США самой горячей страной в мире
Сюжет
Саммит Путина и Трампа на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент России Владимир Путин назвал Соединенные Штаты «самой горячей страной в мире», заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами Вооруженных сил США.

Так, по утверждению Трампа, российский президент высказался на саммите на Аляске.

«У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне. У нас была хорошая встреча на Аляске», — сказал он.

Песков рассказал о характере отношений Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на Аляске.

Трамп неоднократно называл США «горячей страной». Так, например, он написал в августе в соцсети Truth Social: «Год назад Соединенные Штаты были почти МЕРТВОЙ СТРАНОЙ. Теперь мы — «ГОРЯЧАЯ» страна в любом уголке мира, предмет зависти для всех».

Россию в августе президент США назвал «мощной военной державой», однако в сентябре риторика изменилась: Трамп сравнил страну с «бумажным тигром», так как она три года ведет конфликт, в котором «настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы».

Кремль не согласился с характеристикой Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает». По словам Пескова, на оценку Трампа повлияла версия происходящего, которую ранее на встрече с американским лидером представил президент Украины Владимир Зеленский.

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Дональд Трамп Владимир Путин США Россия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
