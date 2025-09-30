Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной в мире»

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент России Владимир Путин назвал Соединенные Штаты «самой горячей страной в мире», заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с генералами и адмиралами Вооруженных сил США.

Так, по утверждению Трампа, российский президент высказался на саммите на Аляске.

«У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне. У нас была хорошая встреча на Аляске», — сказал он.

Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на Аляске.

Трамп неоднократно называл США «горячей страной». Так, например, он написал в августе в соцсети Truth Social: «Год назад Соединенные Штаты были почти МЕРТВОЙ СТРАНОЙ. Теперь мы — «ГОРЯЧАЯ» страна в любом уголке мира, предмет зависти для всех».

Россию в августе президент США назвал «мощной военной державой», однако в сентябре риторика изменилась: Трамп сравнил страну с «бумажным тигром», так как она три года ведет конфликт, в котором «настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы».

Кремль не согласился с характеристикой Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает». По словам Пескова, на оценку Трампа повлияла версия происходящего, которую ранее на встрече с американским лидером представил президент Украины Владимир Зеленский.