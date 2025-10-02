Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал, что дома на столе у него лежит томик стихов Александра Пушкина. Для присутствующих в зале глава государства зачитал стихотворение «Бородинская годовщина», заявив, что «в нем ответы на многие вопросы»:

«Великий день Бородина

Мы братской тризной поминая,

Твердили: «Шли же племена,

Бедой России угрожая;

Не вся ль Европа тут была?

А чья звезда ее вела!..

Но стали ж мы пятою твердой

И грудью приняли напор

Племен, послушных воле гордой,

И равен был неравный спор. И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли русской штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь —

Хмельна для них славянов кровь;

Но тяжко будет им похмелье;

Но долог будет сон гостей

На тесном, хладном новоселье,

Под злаком северных полей!»

Путин объяснил, что решил прочитать отрывок из стихотворения Пушкина, поскольку написанные автором почти 200 лет назад строки совпадают с тем, что происходит сейчас. «Сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят как-то принять участие в этом историческом событии — нанесение нам стратегического поражения — и на этом поживиться», — сказал он.