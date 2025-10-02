 Перейти к основному контенту
Форум «Валдай»
0

Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина

Сюжет
Форум «Валдай»

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал, что дома на столе у него лежит томик стихов Александра Пушкина. Для присутствующих в зале глава государства зачитал стихотворение «Бородинская годовщина», заявив, что «в нем ответы на многие вопросы»:

«Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!»

Путин объяснил, что решил прочитать отрывок из стихотворения Пушкина, поскольку написанные автором почти 200 лет назад строки совпадают с тем, что происходит сейчас. «Сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят как-то принять участие в этом историческом событии — нанесение нам стратегического поражения — и на этом поживиться», — сказал он.

