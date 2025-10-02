Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина
Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал, что дома на столе у него лежит томик стихов Александра Пушкина. Для присутствующих в зале глава государства зачитал стихотворение «Бородинская годовщина», заявив, что «в нем ответы на многие вопросы»:
«Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.
И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русской штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!»
Путин объяснил, что решил прочитать отрывок из стихотворения Пушкина, поскольку написанные автором почти 200 лет назад строки совпадают с тем, что происходит сейчас. «Сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят как-то принять участие в этом историческом событии — нанесение нам стратегического поражения — и на этом поживиться», — сказал он.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов