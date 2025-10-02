Сфинксов из Петербурга увезли на реставрацию из-за новогодних украшений

Фото: gmgs_ru / Telegram

Статуи сфинксов с Египетского моста в Петербурге отправили на реставрацию, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Государственного музея городской скульптуры.

«Сегодня сфинксы Египетского моста покинули свои постаменты. Их перевезли в мастерские подрядчика в рамках плановых работ», — говорится в сообщении.

Представители музея отметили, что с момента последней реставрации скульптур прошло два года и за это время их состояние значительно ухудшилось. Во время новогодних праздников на постаменты и лапы сфинксов без согласования с музеем установили новогодние декорации, повредившие лакокрасочный слой скульптур.

В связи с тем, что срок гарантийных обязательств подрядчика, осуществлявшего реставрацию, еще не истек, музей принял решение о демонтаже скульптур и проведении работ по устранению повреждений на позолоченных деталях сфинксов в условиях мастерской.

Как сообщили в музее, сфинксы вернутся на свое место на Египетском мосту весной 2026 года.

В середине сентября заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении поправки к закону «Об охране объектов культурного наследия».

Согласно поправкам, город сможет без участия федеральных властей заниматься выявлением объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в неудовлетворительном состоянии. По информации соавтора законопроекта депутата Дениса Четырбока, в городе насчитывается около 150 таких объектов.

Поправки были разработаны в связи с изменениями федерального законодательства. Теперь субъекты могут самостоятельно определять, какие объекты культурного наследия регионального или муниципального значения находятся в неудовлетворительном состоянии.