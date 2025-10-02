Сфинксов из Петербурга увезли на реставрацию из-за новогодних украшений
Статуи сфинксов с Египетского моста в Петербурге отправили на реставрацию, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Государственного музея городской скульптуры.
«Сегодня сфинксы Египетского моста покинули свои постаменты. Их перевезли в мастерские подрядчика в рамках плановых работ», — говорится в сообщении.
Представители музея отметили, что с момента последней реставрации скульптур прошло два года и за это время их состояние значительно ухудшилось. Во время новогодних праздников на постаменты и лапы сфинксов без согласования с музеем установили новогодние декорации, повредившие лакокрасочный слой скульптур.
В связи с тем, что срок гарантийных обязательств подрядчика, осуществлявшего реставрацию, еще не истек, музей принял решение о демонтаже скульптур и проведении работ по устранению повреждений на позолоченных деталях сфинксов в условиях мастерской.
Как сообщили в музее, сфинксы вернутся на свое место на Египетском мосту весной 2026 года.
В середине сентября заксобрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении поправки к закону «Об охране объектов культурного наследия».
Согласно поправкам, город сможет без участия федеральных властей заниматься выявлением объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в неудовлетворительном состоянии. По информации соавтора законопроекта депутата Дениса Четырбока, в городе насчитывается около 150 таких объектов.
Поправки были разработаны в связи с изменениями федерального законодательства. Теперь субъекты могут самостоятельно определять, какие объекты культурного наследия регионального или муниципального значения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов