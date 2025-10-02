Путин выразил надежду на способность Киева сесть за стол переговоров
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду на то, что Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.
Путин говорил об украинских потерях, дезертирстве в украинской армии, а также о том, что даже если украинские власти снизят планку призыва до 21 года или до 18 лет «это не решит проблему».
«Это не решит уже проблему, это надо понять. Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет, и они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров», — сказал Путин.
Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.
На пленарном заседании президент также рассказал, что потери России в зоне спецоперации по сравнению с украинскими кратно ниже.
Путин подчеркнул, что потери Киева «больше, чем возможность восполнить [свой] личный состав на поле боя».
