 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Форум «Валдай»⁠,
0

Путин выразил надежду на способность Киева сесть за стол переговоров

Сюжет
Форум «Валдай»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости
Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду на то, что Украина найдет силы, чтобы сесть за стол переговоров.

Путин говорил об украинских потерях, дезертирстве в украинской армии, а также о том, что даже если украинские власти снизят планку призыва до 21 года или до 18 лет «это не решит проблему».

«Это не решит уже проблему, это надо понять. Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет, и они все-таки найдут в себе силы для того, чтобы сесть за стол переговоров», — сказал Путин.

Тема форума «Валдай» в 2025 году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проводится с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.

Выступление Путина на форуме «Валдай». Трансляция
Политика

На пленарном заседании президент также рассказал, что потери России в зоне спецоперации по сравнению с украинскими кратно ниже.

Путин подчеркнул, что потери Киева «больше, чем возможность восполнить [свой] личный состав на поле боя».

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Владимир Путин «Валдай» Россия Украина переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин назвал отличия современных войн
Политика
Путин рассказал об уверенном создании Россией зоны безопасности
Политика
Путин заявил, что с Россией воюют все страны НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Сфинксов с Египетского моста в Петербурге отправили на реставрацию Общество, 21:02
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Путин ответил на вопрос об авторе идеи встретиться с Трампом на Аляске Политика, 20:59
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 20:58
Путин назвал Трампа «комфортным собеседником» Политика, 20:55
Путин заявил, что у него с Трампом свои отношения Политика, 20:54
Путин заявил, что погибший сын замглавы ЦРУ воевал достойно Политика, 20:49
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
От двух до 12: сколько новых iPhone можно купить по цене 1 кв. м в Москве Недвижимость, 20:48
Бывшего министра Михаила Абызова обвинили в мошенничестве Политика, 20:47
За два часа над Черным морем силы ПВО сбили 11 украинских дронов Политика, 20:41
Путин на «Валдае» прочитал стихотворение Пушкина Политика, 20:40
Путин раскрыл доходы России от продажи урана в США Экономика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:32