Путин словами Петра I описал, кто такой русский
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о русских военнослужащих на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», процитировал Петра I.
«Все меняется, кроме одного — храбрости, мужества и героизма русского солдата. Когда я говорю русский, имею в виду не этнически русских. Наши ребята это подхватили, причем люди разного вероисповедания и национальностей. Так оно и есть. Напомню, что сказал Петр I. Кто такой русский? Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей», — сказал Путин.
По словам Путина, российские вооруженные силы в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире. «Я без всякого преувеличения, и это не гипербола, знаете, это не хвастовство, я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией», — сказал он.
Президент отметил, что российскую армию отличает от других выучка личного состава, технические возможности, умение их применять и модернизировать. «У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед», — добавил он.
