Путин заявил, что мир не готов играть по правилам, заданным «за океанами»
Никто в мире уже не готов играть по правилам, которые были заданы кем-то «за океанами», заявил российский президент Владимир Путин на форуме «Валдай» в Сочи. Трансляцию ведет РБК.
По его словам, большую роль, чем когда-либо, в настоящее время играет «культурно-историческая, цивилизационная специфика» разных стран.
«Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел — «там за туманами», ну или «там за океанами», — сказал Путин.
В связи с этим президент отметил, что любые решения возможны только на основе договоренностей, которые устраивают все заинтересованные стороны, иначе никакого «жизнеспособного решения не будет вовсе».
Кроме этого, во время выступления Путин заявил, что в мире нет и не будет силы, которая бы предписывала всем остальным странам, что делать. Глава государства отметил, что институты глобального управления, созданные в прежнюю эпоху, «утратили свою эффективность». Современному миру, по словам Путина, нужны договоренности, а не навязывание чьей-то воли.
Тема форума «Валдай» в 2025 году: «Полицентричный мир: инструкция по применению». Форум проходит с 2004 года, первым местом его проведения стало озеро Валдай, оттуда и было взято название.
