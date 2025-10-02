Латвия запретила въезд шоумену Станиславу Садальскому

Станислав Садальский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о внесении российского актера Станислава Садальского в список нежелательных лиц. Об этом она написала в X.

«Я приняла решение включить гражданина России Станислава Садальского в список нежелательных для Латвии лиц и установить ему запрет на въезд на неопределенный срок», — написала глава латвийского МИДа.

Решение было принято в соответствии с ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции.

«Эта министр Байба Браже была моей поклонницей. Она приходила на мои спектакли и говорила мне очень хорошие слова. Ну хорошо. Она меня на неопределенный срок в Латвию не пускает — а я ее пускаю в Москву. Пускай приезжает ко мне, моя квартира к ее услугам. Жилье у меня достаточно большое, будет отдельная комната. Я приглашаю госпожу министра иностранных дел Латвии погостить у меня», — прокомментировал Садальский.

В 2017 году Садальскому запретили въезд на территорию Украины. По словам шоумена, он пытался поехать в Одессу, но не смог, потому что выступал в Крыму в 2016 году.В июне Латвия запретила въезд российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей «Первого канала» Екатерине Андреевой.