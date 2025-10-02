Автовокзалы Москвы пригласили к сотрудничеству новых перевозчиков
Столичные власти отмечают стабильный рост популярности межрегиональных автобусных поездок, в связи с чем автовокзалам требуются новые перевозчики с современным транспортом и качественным сервисом для увеличения количества рейсов и расширения географии маршрутов. Об этом в официальном телеграм-канале дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов.
«Мы видим значительный рост спроса на междугородние автобусные рейсы и активно работаем над развитием новых направлений, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин, — подчеркнул вице-мэр. — Приглашаем к сотрудничеству надежных перевозчиков, которые готовы предложить качественный сервис и современные автобусы. Вместе мы сможем предоставить пассажирам еще более широкий выбор маршрутов и высокий уровень комфорта».
Отметим, что автовокзалы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве. На данный момент они представляют из себя современные транспортные хабы, которые обеспечивают пассажирам удобные пересадки на другие виды транспорта. А расположение автотерминалов вблизи МКАД позволяет перевозчикам оптимизировать маршруты, сокращать время рейсов и избегать дорожных заторов в городе, что позволяет повысить эффективность работы и снизить эксплуатационные расходы.
Кроме того, автовокзалы используют собственные каналы продаж для привлечения большего количества пассажиров, что является безусловным преимуществом для перевозчиков. Каждый транспортный хаб в столице оборудован комнатами отдыха для водителей и удобными стоянками для автобусов, а на Центральном автовокзале предоставляются услуги мойки.
Таким образом, столичные автовокзалы играют важнейшую роль в обеспечении транспортных связей Москвы с другими регионами России и странами ближнего зарубежья, а также способствуют увеличению туристического потока.
