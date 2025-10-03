Более половины россиян признались в страхе о включенном утюге или воде
Более половины россиян — 55% — периодически боятся, что после ухода из дома оставили там включенными бытовые приборы или воду. К таким результатам пришли авторы исследования, которое провели совместно девелоперская компания Level Group и страховая компания «Ренессанс Страхование» (результаты есть у РБК).
Из тех, кто сообщил о бытовых страхах после ухода из дома, 18% испытывают их несколько раз в неделю, 23% — несколько раз в месяц, а 5% — ежедневно. Еще 8% тревожатся после выхода из дома раз в несколько месяцев.
Обоснованными эти страхи оказались в 26% случаев, когда опрошенные рассказали, что у них или их знакомых бытовая оплошность привела к серьезным последствиям.
Из тех, кто пострадал, расходы на ремонт и компенсации распределились следующим образом:
- 33% — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;
- 32% — около 10 тыс. руб.;
- 20% — до 50 тыс. руб.;
- 10% — до 150 тыс. руб.,
- 5% — более 150 тыс. руб.
При этом средний размер ущерба от залива квартиры за последние три года вырос почти в два раза и достиг 80,1 тыс. руб.
Ранее, в сентябре, 89% участников опроса о ремонте сообщили, что в ходе работ возникли дополнительные расходы, которые не были изначально заложены в бюджет:
- 34% из тех, кто делал в квартире ремонт, переплатили за него более 20% от общего бюджета;
- 31% респондентов сообщили, что переплата составила 5–10%;
- 27% опрошенных заявили о переплате 10–20%;
- 8% участников исследования отметили, что переплата составила 8%.
88% участников исследования столкнулись с необходимостью покупки дополнительных материалов (респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа). 43% респондентов указали на незапланированные работы по электрике, сантехнике и т. д. У 36% опрошенных расходы выросли из-за исправления ошибок и переделок. У 33% респондентов возникали дополнительные затраты за услуги мастеров и подрядчиков, а 3% выбрали другой вариант ответа.
