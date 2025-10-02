 Перейти к основному контенту
Россияне признали, что не моют голову, но вымывают дом перед поездкой

«Авито Путешествия»: у 42% российских туристов есть особые ритуалы в поездках
Фото: Ingram Images / Global Look Press
Фото: Ingram Images / Global Look Press

У 42% российских туристов есть особые традиции во время путешествий, среди которых присесть на дорожку, привозить гостинцы, бросать монетку, следует из опроса, проведенного «Авито Путешествиями» (результаты есть у РБК).

По данным опроса, дорожные привычки чаще встречается у молодежи — 47% в группе опрошенных от 24 до 34 лет, и реже у старшего поколения — 29% среди респондентов старше 65 лет. Гендерные различия минимальны: традиция во время путешествия встречаются у 40% опрошенных мужчин и у 43% женщин.

Самым распространенным ритуалом перед дорогой среди российских туристов стало «присесть на дорожку» — эту традицию соблюдают 70% опрошенных, имеющих привычки в путешествиях. Наибольшей популярностью эта традиция пользуется у людей старше 65 лет (86%). Трижды проверяют билеты и документы 51% опрошенных, 44% оставляют дом в идеальной чистоте перед дорогой, 20% берут с собой в дорогу талисман, а 6% — не моют голову перед путешествием, чтобы не смыть удачу.

В Росстате рассказали о популярных регионах у туристов в каждом округе
Общество
Москва

Согласно опросу, у россиян также распространены ритуалы прощания с местом отдыха: 29% опрошенных бросают монетку в памятном месте, 27% покупают прощальный сувенир, а 18% делают последнюю памятную фотографию.

Согласно опросу, самыми популярными ритуалами после отпуска у россиян стали привоз гостинцев родным и коллегам (41%), пересмотр фотографий и видео (40%), а также немедленный разбор чемоданов по возвращении (35%). Среди других распространенных практик — стирка всей дорожной одежды в первый же день (28%), публикация итогового поста в социальных сетях (17%), планирование следующей поездки (13%) и приготовление блюд, рецепт которых туристы узнали во время поездки (12%).

