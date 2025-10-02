 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Появились первые кадры с вернувшимися из плена российскими военными

Сюжет
Военная операция на Украине

Появились первые кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Video

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Минобороны показало кадры с вернувшимися россиянами, снятые в Белоруссии, откуда военных привезут в Россию.

Кроме того, Москва и Киев обменяли гражданских лиц: в Россию вернулись 20 человек, как и на Украину. Как уточнила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, среди возвращенных — жители Курской области, пережившей вторжение ВСУ.

