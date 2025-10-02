Появились первые кадры с вернувшимися из плена российскими военными
Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Минобороны показало кадры с вернувшимися россиянами, снятые в Белоруссии, откуда военных привезут в Россию.
Кроме того, Москва и Киев обменяли гражданских лиц: в Россию вернулись 20 человек, как и на Украину. Как уточнила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, среди возвращенных — жители Курской области, пережившей вторжение ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов