В Петербурге ввели постоянно меняющиеся цены на платную парковку

Фото: FotograFFF / Shutterstock

С 1 октября в Санкт-Петербурге вводятся новые тарифы на платную парковку, стоимость которой будет зависеть от загруженности улицы. Комитет по транспорту Петербурга сообщает, что предусмотрено четыре ценовых категории — от 100 до 360 руб. в час. Ведомство ранее также опубликовало распоряжение, определяющее порядок измерения занятости улиц с платными парковочными местами.

На данный момент система платных парковок в городе охватывает 822 улицы, разделенные на 22 зоны.

Комитет по транспорту 18 августа опубликовал четыре распоряжения, где указаны районы и улицы, на которых уже действуют зоны платной парковки, — в Адмиралтейском (*.docx), Василеостровском (*.pdf), Петроградском (*.docx) и Центральном (*.docx) районах. В этих документах содержатся детальные перечни улиц и присвоенные им коэффициенты загрузки, на основании которых будет формироваться стоимость парковки.

Как будет рассчитываться стоимость? Конечная цена за час парковки теперь напрямую зависит от уровня загруженности конкретной улицы, который определяется по четырем коэффициентам: КЗ 1 — уровень загрузки составляет менее чем 50% парковочных мест;

КЗ 2 — уровень загрузки составляет 50% и более, но менее чем 70%;

КЗ 3 — уровень загрузки составляет 70% и более, но менее чем 85%;

КЗ 4 — уровень загрузки составляет 85% и более. На основании этих коэффициентов и базового тарифа 200 руб. в час устанавливаются следующие цены: Для КЗ 1: стоимость часа парковки составит 100 руб. (половина от базового тарифа).

Для КЗ 2: полный базовый тариф, 200 руб. в час.

Для КЗ 3: тариф умножается на 1,5, что составит 280 руб. в час.

Для КЗ 4: тариф умножается на 1,8, и цена достигнет 360 руб. в час.

Комитет по транспорту занимается измерением загрузки улиц, на основе чего комитет по тарифам устанавливает стоимость парковки. При определении коэффициента загрузки парковок учитываются следующие данные:

информация с камер фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме;

данные из государственной информационной системы «Единое городское парковочное пространство»;

информация с технических средств, автоматически считающих загрузку парковок (при их наличии);

визуальные замеры: результаты непосредственных инспекций и замеров загруженности.

Праздники и выходные дни на режим платной парковки не влияют.

Льготы на платные парковки в Петербурге остаются прежними. Право на бесплатную парковку имеют: ветераны и блокадники; многодетные семьи; герои и почетные граждане; владельцы электромобилей; инвалиды.

Ранее в Петербурге стоимость платной парковки была связана с типом транспортного средства. Стоимость рассчитывалась следующим образом: первый час оплачивается полностью, со второго возможна поминутная оплата — от 0,65 руб./мин (мотоциклы) до 3,3 руб./мин (для прочих ТС). Оплатить парковку необходимо в течение 15 минут после остановки. Платные парковки работают с 8:00 до 20:00. Ночью (с 20:01 до 7:59) парковка бесплатна.

Ранее в Санкт-Петербурге шло судебное дело о платных парковках. Городской суд отказал жителям Василеостровского района в иске об отмене платных парковок на их территории. Группа жителей во главе с экс-главой МО «Гавань» Нэлли Вавилиной подала иск в июне 2024 года. Горожане оспаривали введение платных парковок, ссылаясь на сокращение парковочных мест, а также досрочное введение платы.