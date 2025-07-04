Как в Чехии встали поезда метро и трамваи из-за блэкаута

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В Чехии произошло крупное отключение электроэнергии, причиной которого стала авария в магистральной сети сверхвысокого напряжения компании ČEPS, отвечающей за передачу электроэнергии по всей стране. Без света остались пять регионов и часть Праги. В результате сбоя было приостановлено движение поездов, временно не работало метро, а также возникли перебои в работе трамваев и троллейбусов. Пожарные оказывали помощь людям, застрявшим в лифтах, а больницы перешли на резервные источники питания. Полиция усилила патрулирование улиц.

Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Усти-над-Лабем, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters) Прага, Чехия (Фото: CTK / Reuters)

Власти сообщили, что пока нет данных о возможной кибератаке или террористическом характере произошедшего. По информации электрораспределительной компании PRE, восстановление электроснабжения в Праге началось с 14:00 по местному времени. Причины аварии расследуются, энергетики работают над устранением последствий.