Стало известно состояние троих раненых в дагестанском селе Унцукуль
Троих раненых при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане отправили в районную больницу. Об этом «РИА Новости» сообщили в медицинском учреждении.
«Три человека поступили с ранениями», — сказали в больнице.
Ранее в пресс-службе МВД рассказали, что участниками стрельбы стали шесть человек. Трое из них оказались ранены.
При стрельбе использовалось травматическое оружие. Shot сообщал, что стрельба была в школе. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в МВД.
