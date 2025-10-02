Стало известно состояние троих раненых в дагестанском селе Унцукуль

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Троих раненых при стрельбе возле школы в селе Унцукуль в Дагестане отправили в районную больницу. Об этом «РИА Новости» сообщили в медицинском учреждении.

«Три человека поступили с ранениями», — сказали в больнице.

Ранее в пресс-службе МВД рассказали, что участниками стрельбы стали шесть человек. Трое из них оказались ранены.

При стрельбе использовалось травматическое оружие. Shot сообщал, что стрельба была в школе. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в МВД.