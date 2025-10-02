В Великобритании уборщицу уволили из-за переработок в парламенте

Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

Уборщицу Муликат Огунмодеде уволили из британского парламента после того, как выяснилось, что в течение 16 лет она тайно работала по 17 часов в день на двух работах — днем в Deutsche Bank, а ночью в парламенте. Об этом сообщает Daily Mail.

С 2008 по 2024 год Огунмодеде совмещала смены на двух работах по будням, нарушая закон о минимальном 11-часовом отдыхе между сменами. В парламенте раскрыли факт, и женщину уволили в связи с нарушением законов об ограничении рабочего времени.

Огунмодеде утверждала, что чувствует себя хорошо и отдыхает по выходным, однако ее контракт был расторгнут. Она подала в суд, обвинив работодателя в несправедливом увольнении и незаконных удержаниях из зарплаты, но судья отклонил все ее иски, назвав увольнение обоснованным.

Суд отметил, что ее действия нарушали закон, могли повлечь риски для здоровья, безопасности и интересов общества, и подчеркнул, что если бы она изначально честно сообщила о второй работе, ее бы, вероятно, не наняли в парламент.