Суд в третий раз восстановил металлурга, уволенного за уход за две минуты

Фото: Денис Кожевников / Global Look Press

Суд восстановил на работе металлурга, уволенного за уход с работы на 1–2 минуты раньше, сообщает пресс-служба судов Свердловской области. Это уже третье восстановление мужчины в должности на одном и том же предприятии.

Житель Каменска-Уральского работал на АО «Каменск-Уральский металлургический завод» более 20 лет, когда в мае 2025 года его уволили, обвинив в неоднократном грубом нарушении трудовых обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса). Основанием стали неснятые дисциплинарные взыскания и уходы с работы на 1–2 минуты раньше.

Сотрудник, в свою очередь, подал иск о восстановлении нарушенных трудовых прав. Суд признал приказ об увольнении незаконным и обязал предприятие восстановить мужчину в прежней должности и с сохранением заработной платы. В его пользу взыскана зарплата за время вынужденного прогула (323,6 тыс. руб.), компенсация морального вреда (100 тыс. руб.), а также госпошлина с ответчика (13,6 тыс. руб).

«Накануне Андрей получил исполнительный лист о восстановлении на работе и уже сегодня приступит к своим трудовым обязанностям. <...> Стоит отметить, что ранее данный гражданин уже дважды решениями суда был восстановлен на работе в АО «Каменск-Уральский металлургический завод», — говорится в сообщении. Решение пока не вступило в законную силу.

В августе заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова сообщила, что сотрудника не могут уволить за частые больничные.

Она отметила, что, пользуясь недостаточной правовой грамотностью подчиненных, работодатели вынуждают уволиться сотрудников из-за слишком частых больничных отпусков последних. Законодательство же при этом не предусматривает увольнение за частое нахождение на больничном.