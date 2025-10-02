FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российские баллистические ракеты стали чаще поражать свои цели на Украине, пишет британская газета Financial Times. Если в августе показатель успешности их перехватов украинскими военными равнялся 37%, то в сентябре — уже 6%, хотя запусков в том месяце, по данным украинских ВВС, было меньше.

Снижение числа перехватов свидетельствует о модернизации ракетных комплексов, которую провела Россия, отмечает издание.

Приближавшиеся к цели ракеты научились лучше уклоняться от перехватчиков, выпущенных ЗРК Patriot. Сначала они следуют по типичной баллистической траектории, затем переходят в крутое пике или выполняют маневры, которые «сбивают с толку» противоракеты, описал новые возможности российского ударного оружия один из западных экспертов. Аналитики полагают, что добиться увеличения эффективности ракетных ударов удалось благодаря доработке программного обеспечения для систем наведения.

Украинские военные проинформировали об этом американских производителей ЗРК, но ни Raytheon (производит систему Patriot), ни Lockheed Martin (выпускает ракеты-перехватчики) не успевают со своими обновлениями за техническими усовершенствованиями российских военных, пишет FT.

Кроме того, эшелонированная архитектура ПВО Украины ослабла еще и из-за того, что сами комплексы Patriot, состоящие из радара, пункта управления и пусковых установок, подвергались многочисленным атакам и некоторые из них повреждены.

Киев не раскрывает информацию о количестве имеющихся у него батарей Patriot и местах их дислокации, однако известно, что было поставлено не менее шести единиц, а компоненты как минимум еще трех были переданы за последние недели Германией и Норвегией, поясняет FT.

В конце сентября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ также используют Patriot, поставленный Израилем.

Россия выступает против поставок оружия на Украину. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.