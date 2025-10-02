 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Российские баллистические ракеты стали чаще поражать свои цели на Украине, пишет британская газета Financial Times. Если в августе показатель успешности их перехватов украинскими военными равнялся 37%, то в сентябре — уже 6%, хотя запусков в том месяце, по данным украинских ВВС, было меньше.

Снижение числа перехватов свидетельствует о модернизации ракетных комплексов, которую провела Россия, отмечает издание.

Приближавшиеся к цели ракеты научились лучше уклоняться от перехватчиков, выпущенных ЗРК Patriot. Сначала они следуют по типичной баллистической траектории, затем переходят в крутое пике или выполняют маневры, которые «сбивают с толку» противоракеты, описал новые возможности российского ударного оружия один из западных экспертов. Аналитики полагают, что добиться увеличения эффективности ракетных ударов удалось благодаря доработке программного обеспечения для систем наведения.

Германия объявила о доставке установок Patriot Украине
Политика
Зенитный&nbsp;ракетный&nbsp;комплекс&nbsp;(ЗРК) Patriot

Украинские военные проинформировали об этом американских производителей ЗРК, но ни Raytheon (производит систему Patriot), ни Lockheed Martin (выпускает ракеты-перехватчики) не успевают со своими обновлениями за техническими усовершенствованиями российских военных, пишет FT.

Кроме того, эшелонированная архитектура ПВО Украины ослабла еще и из-за того, что сами комплексы Patriot, состоящие из радара, пункта управления и пусковых установок, подвергались многочисленным атакам и некоторые из них повреждены.

Киев не раскрывает информацию о количестве имеющихся у него батарей Patriot и местах их дислокации, однако известно, что было поставлено не менее шести единиц, а компоненты как минимум еще трех были переданы за последние недели Германией и Норвегией, поясняет FT.

В конце сентября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ также используют Patriot, поставленный Израилем.

Россия выступает против поставок оружия на Украину. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
ЗРК Patriot Владимир Зеленский баллистические ракеты Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
На Украине попросили присвоить посмертно звание главному инженеру Patriot
Политика
Германия объявила о доставке установок Patriot Украине
Политика
Немецкие механики починили поврежденный российскими военными Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Песков адресовал правительству вопросы о поставках бензина Экономика, 14:54
Женщины-военные раскритиковали речь Хегсета о несоответствии стандартам Общество, 14:52
МИК и X5 будут вместе тестировать решения столичных стартапов в ретейле Отрасли, 14:42
Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси Общество, 14:41
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В гонке F1 в Сингапуре впервые применят новые правила из-за опасной жары Спорт, 14:38
МВД рассказало подробности о стрельбе в Дагестане Общество, 14:38
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Бюджет покупки жилья в новостройках Москвы подскочил на четверть за год Недвижимость, 14:35
FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи Общество, 14:33
В МВД напомнили о новых правилах поездок детей за рубеж Общество, 14:31
FT узнала о проблемах ЗРК Patriot при сбитии новых российских ракет Политика, 14:29
Эмоциональный интеллект: что это такое и как его развить Стиль, 14:29
В Великобритании уборщицу уволили из-за переработок в парламенте Общество, 14:26
В Приднестровье ввели режим экономии газа Политика, 14:21