Венгрия договорилась купить у французской Engie 4 млрд куб. м газа

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Венгрия подписала самый долгосрочный в своей истории контракт на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у французской компании Engie, заявил в четверг, 2 октября, венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

Соглашение гарантирует Будапешту ежегодную закупку 400 млн куб. м природного газа с 2028 по 2038 год. Страна получит за десять лет в общей сложности 4 млрд куб. м. Венгрию в этой сделке представляет национальная нефтегазовая компания MVM.

«Мы рады, что Engie теперь является одним из гарантов энергетической безопасности Венгрии, и, конечно, мы готовы и дальше расширять это партнерство», — приводит слова Сийярто венгерское издание Рesti Sracok.

Министр отметил, что венгерское правительство потратило «несколько сотен миллионов евро» на диверсификацию поставок газа и теперь национальная газотранспортная сеть соединена с шестью из семи соседних стран.

В этом случае под диверсификацией, по словам Сийярто, следует понимать закупку энергии из максимально возможного числа источников и маршрутов.

«Не то, что, если открывается один транспортный маршрут, мы закрываем другой», — пояснил он.

До этого глава МИД Венгрии неоднократно заявлял, что Будапешт не откажется от газа из России, но планирует договориться с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам. Венгрия ценит тот факт, что Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, подчеркивал Сийярто.

По данным на 1 сентября, Венгрия с начала года получила от России через «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м газа.