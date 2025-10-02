 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Венгрия договорилась купить у французской Engie 4 млрд куб. м газа

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Венгрия подписала самый долгосрочный в своей истории контракт на закупку сжиженного природного газа (СПГ) у французской компании Engie, заявил в четверг, 2 октября, венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

Соглашение гарантирует Будапешту ежегодную закупку 400 млн куб. м природного газа с 2028 по 2038 год. Страна получит за десять лет в общей сложности 4 млрд куб. м. Венгрию в этой сделке представляет национальная нефтегазовая компания MVM.

«Мы рады, что Engie теперь является одним из гарантов энергетической безопасности Венгрии, и, конечно, мы готовы и дальше расширять это партнерство», — приводит слова Сийярто венгерское издание Рesti Sracok.

Сийярто опроверг требования США прекратить закупки нефти из России
Политика
Петер Сийярто

Министр отметил, что венгерское правительство потратило «несколько сотен миллионов евро» на диверсификацию поставок газа и теперь национальная газотранспортная сеть соединена с шестью из семи соседних стран.

В этом случае под диверсификацией, по словам Сийярто, следует понимать закупку энергии из максимально возможного числа источников и маршрутов.

«Не то, что, если открывается один транспортный маршрут, мы закрываем другой», — пояснил он.

До этого глава МИД Венгрии неоднократно заявлял, что Будапешт не откажется от газа из России, но планирует договориться с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам. Венгрия ценит тот факт, что Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов, подчеркивал Сийярто.

По данным на 1 сентября, Венгрия с начала года получила от России через «Турецкий поток» более 5 млрд куб. м газа.

Читайте РБК в Telegram.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
СПГ Петер Сийярто Венгрия «Турецкий поток» Россия Франция
Материалы по теме
Сийярто заявил, что поставки нефти по «Дружбе» не прервались
Политика
Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Венгрию
Политика
Сийярто пообещал заблокировать решение о военных ЕС на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 95,64 (-1,23) Инвестиции, 08:45 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 81,5 (-1,11) Инвестиции, 08:45
Глава СПЧ назвал недопустимой ситуацию, когда дети мигрантов не учатся Общество, 13:21
ЦБ доработал законопроект о реформе борьбы с манипулированием и инсайдом Инвестиции, 13:19
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин Политика, 13:13
Сборная мира КХЛ не выступит на Кубке Первого канала Спорт, 13:10
Оператор исключил рост тарифов на вывоз мусора в десять раз Общество, 13:09
Цена нефти Brent упала ниже $65 за баррель впервые за четыре месяца Инвестиции, 13:09
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Полицейские поймали затушивших вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге Политика, 13:05
Зумеры придумали микропенсии: как молодое поколение уходит «на покой» Life, 13:02
Сложность майнинга выросла на 70% за год. Как изменилась добыча биткоина Крипто, 13:01
Stels анонсировал новую линейку техники на дилерской конференции РБК Компании, 13:00
Bloomberg узнал о ссоре Мерца и Орбана из-за Украины на саммите ЕС Политика, 12:57
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
OpenAI обогнала SpaceX и стала самым дорогим стартапом в мире Технологии и медиа, 12:51