Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Колумбия выслала дипломатов Израиля после задержаний на кораблях в Газу

Колумбия выслала дипломатов Израиля после задержаний на плывшей в Газу флотилии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Предварительно, Израиль в числе экипажа флотилии «Сумуд» задержал двух колумбиек. Президент Колумбии объявил о разрыве соглашения о свободной торговле и высылке дипломатов Израиля. Нетаньяху, по его мнению, совершил преступление

Колумбия денонсирует соглашение о свободной торговле с Израилем. Об этом заявил президент страны Густаво Петро.

Он добавил, что «израильская дипломатическая делегация в полном составе покидает Колумбию».

Заявление было сделано после перехвата Израилем судов флотилии «Сумуд» («Флотилия стойкости») с гуманитарной помощью для сектора Газа.

Как сообщил Петро, два гражданина Колумбии, находившиеся на борту судна с гумпомощью, были задержаны в международных водах. Ранее одна из присутствовавших на борту судна в составе флотилии, депутат Европейского парламента от Франции Рима Хассан, сообщила, что израильская сторона задержала порядка 70 активистов.

По данным портала Columbia One, были задержаны две колумбийки — Мануэла Бедойя и Луна Баррето.

Израиль задержал 70 человек с судов плывшей в Газу флотилии с Тунберг
Политика

Петро заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху совершил «международное преступление», если информация верна. Он отметил, что поручил колумбийскому МИДу «подать все соответствующие жалобы, в том числе в израильский суд.

Он призвал международных юристов оказать помощь колумбийским коллегам.

Вечером 1 октября израильские суда блокировали флотилию «Сумуд», когда та находилась в нескольких часах пути от Газы.Флотилия сообщила, что на борта ее кораблей поднимаются военнослужащие. Перехват там назвали незаконным. По ее собственным данным, на данный момент перехвачены 13 судов (на месте находилось около 40).

«Флотилия стойкости» (Флотилия «Сумуд») — международная морская инициатива, запущенная в середине 2025 года с целью прорвать израильскую блокаду сектора Газа. Флотилия состоит из более чем 50 судов с тысячами участников из более чем 44 стран.

Инициатива получила поддержку более десяти министров иностранных дел, итальянских политиков и политических партий, депутатов парламентов Испании и Португалии, президента Колумбии Густаво Петро и специального докладчика ООН по оккупированным палестинским территориям Франчески Альбанезе.

МИД Израиля утверждает, что флотилия связана с палестинской группировкой ХАМАС, против которой страна ведет боевые действия в секторе Газа. В X, после блокировки судов ведомство заявило, что единственная цель флотилии — «провокация», и что ей предлагали доставлять помощь в сектор Газа другими способами.

Министерство заявило позднее, что задержанных членов экспедиции доставили в израильский порт, и они находятся в безопасности, в том числе шведская экоактивистка Грета Тунберг.



















