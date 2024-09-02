Нацбанк Украины инициировал дерусификацию копеек

Отказ от названия «копейка» в НБУ сочли еще одним шагом к восстановлению исторической справедливости и дерусификации страны. В соответствии с разработанным регулятором планом мелкая монета должна вернуть себе название «шаг»

Фото: aquatarkus / Shutterstock

Украинские разменные монеты могут сменить название, с такой инициативой выступил Национальный банк страны (НБУ). В соответствии с разработанными регулятором законопроектами название «копейка» предлагается заменить на «шаг» — так назывались мелкие монеты, ходившие на территории нынешней Украины в XVI–XVII веках.

Необходимость переименования в НБУ объяснили восстановлением исторической справедливости, возрождением исторических традиций в денежном обороте и содействием дерусификации.

«Название «копейка» фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, чисто украинское слово для обозначения разменных монет — это слово «шаг», — пояснил глава НБУ Андрей Пышный.

В НБУ также отметили, что в современном мире копейки остались в обращении только во враждебных Украине странах.

В соответствии с разработанными НБУ законопроектами шаг предлагается приравнять к копейке. При этом замену копеек на шаги планируется производить постепенно, вновь выпускаемые шаги будут ходить наравне с копейками, а старые монеты будут изыматься из обращения по мере их износа. Такой подход, как отмечают в НБУ, позволит избежать дополнительных расходов. А так как не случится и общего увеличения монет в обращении, то замена копеек на шаги не приведет и к увеличению инфляции.

В последний раз шаги использовались на Украине более века назад — гривны существовавшей до 1920 года Украинской народной республики (УНР) делились на 100 шагов. Правда, тогда шаги были не монетами, а марками — в обращении находились бумажные деньги номиналом 10, 20, 30, 40 и 50 шагов.

После распада СССР мелким монетам независимой Украины предлагалось вернуть название «шаг», однако в 1992 году было выбрано название «копейка».