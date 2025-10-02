В Пензенской области ввели план «Ковер»

В отдельных районах Пензенской области введен план «Ковер», сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал он в телеграм-канале.

Незадолго до этого, в 01:41 мск, Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в Пензенской области. Он предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета. Угроза атаки беспилотников продолжает действовать.

План «Ковер» — это особый режим в авиации, который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. Этот план объявляют российские органы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 2 октября для обеспечения безопасности полетов работу приостановил аэропорт Волгограда.