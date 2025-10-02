 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Пензенской области ввели план «Ковер»

Сюжет
Военная операция на Украине

В отдельных районах Пензенской области введен план «Ковер», сообщил глава региона Олег Мельниченко.

«Над рядом районов области введен план «Ковер», — написал он в телеграм-канале.

Незадолго до этого, в 01:41 мск, Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» в Пензенской области. Он предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета. Угроза атаки беспилотников продолжает действовать.

В аэропорту Волгограда приостановили полеты
Политика

План «Ковер» — это особый режим в авиации, который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. Этот план объявляют российские органы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 2 октября для обеспечения безопасности полетов работу приостановил аэропорт Волгограда. 

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пензенская область беспилотники
Материалы по теме
За ночь над российскими регионами сбили 20 беспилотников
Политика
В аэропорту Волгограда приостановили полеты
Политика
В трех районах Ростовской области отразили атаки беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Россияне признали, что не моют голову, но вымывают дом перед поездкой Общество, 04:00
В Москве ужесточили штрафы за нарушение правил выгула домашних животных Город, 03:59
В МИД оценили перспективы отношений с Молдавией после выборов в парламент Политика, 03:52
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:39
Небензя подтвердил, что Россия начнет процесс выбора нового генсека ООН Политика, 03:05
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Глава Дагестана призвал наказать родителей устроивших драку школьников Общество, 02:27
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
WSJ узнала, что США изучают возможность поставки Киеву дальнобойных ракет Политика, 02:21
WSJ сообщила, что США дадут Киеву разведданные для ударов вглубь России Политика, 02:13
Израиль задержал 70 человек с судов плывшей в Газу флотилии с Тунберг Политика, 02:10
Фон дер Ляйен заявила о смене подхода к санкциям против России Политика, 02:02
В Британии создадут службу-аналог существовавшей в годы холодной войны Политика, 01:42
Минэнерго Украины оценило риски для населения после блэкаута на ЧАЭС Политика, 01:22
В аэропорту Волгограда приостановили полеты Политика, 01:03