В аэропорту Волгограда приостановили полеты
Аэропорт Волгограда временно ограничил полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Там ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил Кореняко.
О мерах он сообщил в 00:49 мск.
В предыдущий раз аэропорт закрывали 1 октября. Тогда ограничительные меры действовали более 6 часов — с 00:55 до 07:19.
Подобные ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
