Небензя подтвердил, что Россия начнет процесс выбора нового генсека ООН

Во время своего председательства в Совбезе ООН Россия собирается запустить процесс выбора нового генерального секретаря организации, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге.

«Да действительно, мы планируем начать процесс [выбора нового генсека] в ходе нашего председательства», — ответил он на вопрос журналиста.

Небензя отметил, что процесс выбора и назначения на должность генерального секретаря начинается с совместного письма председателей Генеральной ассамблеи и Совбеза организации. При этом Небензя отметил, что начало процесса не означает, что письмо будет сформировано именно в октябре.

«Я надеюсь, что письмо будет составлено до конца года», — сказал дипломат.

Сейчас генеральным секретарем ООН является Антониу Гутерриш, срок его полномочий истекает 31 декабря 2026 года. После формирования письма в Совбезе начинается выбор кандидатуры, которую затем представят на голосование в Генеральную Ассамблею.

С 1 октября Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН.