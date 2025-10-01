Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты

Александр Гриб (Фото: kudryavtsevmaksim / Telegram)

1 октября глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб во время охоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сначала появились сообщения о смерти неустановленного лица, однако впоследствии следственное управление СК России в Новосибирской области заявило, что устанавливаются обстоятельства смерти главы района. Трагедия произошла близ села Шагалка.

В минприроды региона рассказали, что охота проходила в угодьях Доволенского района. «Для всех, кто знал Александра Гриба, он был не просто главой Ленинского района Новосибирска и профессионалом своего дела. Он был другом, поддержкой, лидером», — написали в некрологе.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что первоначальной версией гибели чиновника был инсульт, однако потом на его теле нашли пулевое ранение. «Погиб во время охоты, туда сейчас все поехали, сезон. Сначала думали, что инсульт, потом обнаружили пулевое отверстие маленькое. Был выстрел, скончался от ранения», — сказал собеседник агентства.

Соболезнования близким и родным главы района выразил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. «Десять лет назад Александр Гриб начал свою карьеру в администрации Ленинского района, которую позже возглавил. Он успешно управлял самым большим районом Новосибирска по числу жителей. Многое сделал для его развития, проявляя мудрость и готовность к ответственности», — написал он.