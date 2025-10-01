 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты

Александр Гриб
Александр Гриб (Фото: kudryavtsevmaksim / Telegram)

1 октября глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб во время охоты. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сначала появились сообщения о смерти неустановленного лица, однако впоследствии следственное управление СК России в Новосибирской области заявило, что устанавливаются обстоятельства смерти главы района. Трагедия произошла близ села Шагалка.

В минприроды региона рассказали, что охота проходила в угодьях Доволенского района. «Для всех, кто знал Александра Гриба, он был не просто главой Ленинского района Новосибирска и профессионалом своего дела. Он был другом, поддержкой, лидером», — написали в некрологе.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что первоначальной версией гибели чиновника был инсульт, однако потом на его теле нашли пулевое ранение. «Погиб во время охоты, туда сейчас все поехали, сезон. Сначала думали, что инсульт, потом обнаружили пулевое отверстие маленькое. Был выстрел, скончался от ранения», — сказал собеседник агентства.

Соболезнования близким и родным главы района выразил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. «Десять лет назад Александр Гриб начал свою карьеру в администрации Ленинского района, которую позже возглавил. Он успешно управлял самым большим районом Новосибирска по числу жителей. Многое сделал для его развития, проявляя мудрость и готовность к ответственности», — написал он.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

