На Урале осудили условно мужчину, купившего шаурму прохожим с чужой карты

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Суд в Каменске-Уральском вынес приговор мужчине, который угощал шаурмой и хот-догами прохожих, используя найденную банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

В конце мая этого года Алексей Г. обнаружил на скамейке чужую карту с функцией бесконтактной оплаты. С помощью нее он купил шаурму и хот-доги, которыми угощал всех желающих. Также он приобрел сигареты и алкоголь, в общей сложности потратив 10 тыс. руб. Хозяйка карты обратилась в полицию, мужчину вычислили по камерам и завели уголовное дело.

В суде Алексей полностью признал вину, объяснив, что в опьяненном состоянии «ему казалось, что действует во благо, угощая всех горячей и вкусной пищей». Он полностью возместил ущерб, что смягчило наказание.

Суд назначил мужчине один год условно с испытательным сроком. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали применять схему кражи денег с созданием копии своей банковской карты на устройстве жертвы. По данным ведомства, мошенники, представившись сотрудниками техподдержки или правоохранительных органов, уговаривают жертву установить вредоносное ПО семейства NFCGate под видом «легитимного» ПО. Попав на устройство, приложение перехватывает данные карты.