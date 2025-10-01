 Перейти к основному контенту
Greenfield опроверг превышение нормы содержания пестицидов в чае

Фото: Son Hoa Nguyen / Shutterstock
Фото: Son Hoa Nguyen / Shutterstock

Российская группа компаний «Орими», которой принадлежат такие чайные бренды, как Greenfield, Tess и «Принцесса Нури», опровергла информацию о превышении допустимых норм содержания пестицидов в своей продукции, передает ТАСС.

Согласно ранее опубликованным данным «Известий», за восемь месяцев 2025 года в России выявили свыше 111 т чая, содержащего пестициды. По информации издания, продукция поступила от семи ведущих производителей рынка, включая «Орими», «Универсальные пищевые технологии», «РЧК-Трейдинг», «Объединенную чайную компания», «Шеннун», «Симфония», «Рязанскую чаеразвесочную фабрику».

«Статья содержит искаженные факты и недостоверную информацию — в 2025 году в готовой чайной продукции ГК «Орими», представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось», — сообщили в компании.

Там отметили, что законодательство ЕАЭС и России предусматривает обязательный контроль содержания пестицидов как в сырье, так и в готовой продукции.

В России выявили более 111 т чая с пестицидами
Общество
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В компании добавили, что по техрегламенту Таможенного союза обязательному контролю подлежат только два пестицида, а данные об остальных предоставляют поставщики — это условие прописано во всех контрактах «Орими». Кроме того, компания регулярно проводит выборочные проверки сырья, чтобы верифицировать информацию от поставщиков.

По данным «Известий» со ссылкой на Роспотребнадзор, за первое полугодие текущего года в лабораториях Роспотребнадзора исследовали более 57 тыс. проб пищевой продукции на содержание пестицидов и лишь 0,01% из них не соответствовали установленным требованиям. «Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота», — сообщили в ведомстве.

На фоне обнаружения пестицидов в чае глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с требованием привлечь виновных к ответственности.

