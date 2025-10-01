«Известия»: в течение 2025 года в России выявили более 111 т чая с пестицидами

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Более 111 т чая с наличием пестицидов выявили в России за восемь месяцев 2025 года, следует из Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор, сообщает газета «Известия».

Пестициды — это химические или биологические вещества, которые используются для борьбы с вредителями, сорняками, болезнями и паразитами, чтобы защитить растения, животных и человека. Эти химикаты при попадании в организм человека могут привести к затруднению дыхания и поражению нервной системы.

Перечень включает семь ведущих производителей рынка: «Универсальные пищевые технологии», «Орими», «РЧК-Трейдинг», Объединенная чайная компания, «Шеннун», «Симфония» и Рязанская чаеразвесочная фабрика. Эти компании владеют широко известными брендами, среди которых Tess, Greenfield, «Золотая чаша», «Беседа», Eastford, «Три дружных слона», «Города России», «Необычайный».

Газета со ссылкой на данные Роспотребнадзора пишет, что за первое полугодие текущего года в его лабораториях исследовали более 57 тыс. проб пищевой продукции на содержание пестицидов и лишь 0,01% из них не соответствовали установленным требованиям. «Вся продукция, не соответствующая установленным требованиям, изъята из оборота», — сообщили в ведомстве.

Глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов направил обращения в Генпрокуратуру, правительство и Минсельхоз с требованием привлечь виновных к ответственности. В своем письме он указал, что пестициды негативно влияют на нервную систему, провоцируют аллергию и считаются потенциальными канцерогенами. Высокие дозы, по его словам, могут вызвать острое отравление с тошнотой, судорогами и потерей сознания, передают «Известия».

В 2023 году Минсельхоз выступил за введение квот на ввоз в Россию импортных пестицидов. Тогда объем квоты составил 15 тыс. т на период с 1 октября 2023-го по 30 апреля 2024 года. В рамках общего объема в ведомстве тогда предложили устанавливать отдельные показатели для основных групп пестицидов, наиболее востребованные из которых — гербициды (химические средства для борьбы с сорными растениями), фунгициды (средства для борьбы с болезнями растений), инсектициды (химические средства для борьбы с вредными насекомыми).